لجنة من الطب البيطرى بالأقصر تفحص وتحصن المواشى فى سوق الحبيل.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور فتحى سلمى مدير الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، تم تشكيل لجنة طبية بيطرية من إدارة الأقصر البيطرية للمرور على سوق المواشي بقرية الحبيل، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبمتابعة الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر.

وأضاف الدكتور فتحى سلمى، فى بيان صحفى، أنه إستكمالاً لتفعيل دور مديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، كل فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، وتزامناً مع الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، تشكلت لجنة طبية بيطرية من إدارة الأقصر البيطرية مكونة من كل من الدكتور مايكل رفعت رئيس وحدة بندر الأقصر البيطرية، والدكتور شادى زكريا رئيس وحدة المنشأة البيطرية، والدكتور ياسر محمود الطبيب بوحدة الكرنك البيطرية، وبمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر الأقصر.

وأوضح مدير الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، أنه قامت اللجنة بالمرور على سوق الأقصر للماشية المقام بمنطقة الحبيل، وتم عمل تقصى وبائي نشط لمعرفة الوضع الوبائي، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتوعية المواطنين من المربيين وتجار الماشية بضرورة وأهمية تحصين الحيوانات الخاصة بهم ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، والتوعية بخطورة هذه الأمراض الوبائية وما تسببه من خسائر إقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، بجانب تعريفهم بهذه الأمراض من حيث أعراض المرض على الحيوانات المصابة، والتوعية بطرق نقل المرض ومصادر العدوى، والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التأمين على الماشية ومزاياه، والتوعية بأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات الخاصة بهم.

ومن المقرر أن تستمر مديرية الطب البيطري بالأقصر فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر كل فى يومة المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، بتكثيف لجان التقصي والترصد الوبائي ولجان التحصين والإرشاد البيطرى، وأهابت المديرية بمربى وتجار الماشية بضرورة التعاون مع لجان التحصينات بمشاركتهم الإيجابية، وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها لحماية الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، وتحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة والتى فى مقدمتها الحفاظ على الثروة الحيوانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها، ومنعاً من إنتشار هذه الأمراض الوبائية.



جانب من عمل لجان الطب البيطرى بالأقصر



عمل لجنة بيطرى الأقصر فى فحص المواشي



متابعة المواشي داخل سوق الحبيل



لجنة من الطب البيطرى بالأقصر تفحص وتحصن المواشي



لجنة بيطرى الأقصر خلال فحص المواشي بسوق الحبيل



فحص وتحصين المواشي فى سوق الحبيل للماشية



العمل فى فحص مواشي السوق بقرية الحبيل



جانب من تحصين المواشي بسوق الحبيل