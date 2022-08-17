لجنة القطاع الطبى بالأعلى للجامعات تتفقد كلية الطب بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبلت جامعة الأقصر، تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين رئيس الجامعة، والمشرف على كلية الطب، لجنة المتابعة بلجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، والتي تكونت من الدكتور محمود رأفت عبد الفضيل، عضو لجنة التخطيط بالقطاع الطبي، وأستاذ كلية الطب بجامعة أسيوط، والدكتور عبد الرحيم شولح، أستاذ كلية الطب بجامعة بنها وعضو اللجنة، وسعيد عفيفي، مسؤول القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور أحمد محمد الطاهر، أستاذ المسالك البولية بطب أسيوط، والنائب البرلماني بهجت الصن عضو مجلس النواب، والنائبة أماني الشعولي، عضو مجلس النواب.

واستهلت اللجنة جولتها بإجراء جولة تفقدية بمستشفى الكرنك الدولي شملت متابعة عمل غرف العمليات، والعيادات الخارجية، وقاعات التدريب حيث تنظيم التدريبات العملية لطلاب كلية الطب بالجامعة وفق البروتوكول المبرم بين جامعة الأقصر وهيئة الرعاية الصحية، بحضور الدكتور محمود مسعد، نائب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والدكتور خلف عمر مدير المستشفى، ودكتور محمد رستم، مسؤول وحدة رضاء المنتفعين ورؤساء الأقسام ولفيف من الأطباء.

واستكملت اللجنة جولتها بزيارة أرض المستشفى الجامعي والذي سيقام على مساحة خمسة أفدنة، وفقًا لمعايير الرقابة والجودة الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وعلى أحدث النظم التكنولوجية، لتكون صرحًا طبيًا يضم كافة التخصصات الطبية لتوفير خدمة علاجية متميزة لأهالي الأقصر.

كما عاينت لجنة القطاع الطبي برفقة رئيس الجامعة، كلية الطب ونظام الدراسة بها بعد إدراجها ضمن كليات التنسيق الإلكتروني بالجامعات المصرية لهذا العام، حيث اطلعت اللجنة على الخطة البحثية لكلية الطب لخمسة أعوام، واللائحة الداخلية للكلية، فضلًا عن معاينة المعامل والمكتبة الرقمية وقاعات التدريس ووحدة الجودة ومركز القياس والتقويم، ومركز الاختبارات الإلكترونية والذي تم تجهيزه لاستيعاب حوالي 227 طالب وطالبة.

واختتمت اللجنة جولتها بمعاينة المبنى الجديد لكلية الطب والمكون من أربعة طوابق، ويضم ثلاثة مدرجات بطاقة استيعابية لقرابة 450 طالبًا، وهو مصمم وفقًا للهوية البصرية لمحافظة الأقصر، ويشتمل على معمل الاختبارات الإلكترونية الذي يضم حوالي 250 جهازاً، وأشادت اللجنة بدور الجامعة في توفير التجهيزات اللازمة لمباني كلية الطب وإمدادها بأحدث الأجهزة المطابقة للمواصفات القياسية العالمية، كما أشادت اللجنة بدور الفريق الهندسي القائم على إنشاءات وتصميمات المبنى الجديد لكلية الطب والذي يعكس الهوية البصرية لمحافظة الأقصر.

وأوضحت اللجنة استعداد كلية الطب للعام الدراسي الجديد بعد مطالعة كشوفات كوادر الهيكل الإداري وضم الكلية مجموعة متميزة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وعلى قدر عال من الكفاءة.

ورافق رئيس الجامعة ولجنة المتابعة بالقطاع الطبي بالأعلى للجامعات، خلال الجولة كل من؛ الدكتور محمد شحات، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبدالله عباس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عطيتو، المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي لكلية الطب، والدكتور محمد رمضان، مدير مركز المعلومات، وجمال السيد أمين عام الجامعة، ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ومسؤولو ومهندسو الشركات المنفذة.



زيارة لجنة القطاع الطبي بالأعلى للجامعات بمبنى كلية الطب



لجنة القطاع الطبي بالأعلى للجامعات تتفقد كلية الطب بالأقصر



متابعة لجنة القطاع الطبي بالأعلى للجامعات للكلية



جولة لجنة القطاع الطبي بالأعلى للجامعات بالكلية