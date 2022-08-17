كوريا الشمالية تطلق صاروخى "كروز" قبالة ساحلها الغربى

وكالات

قال مصدر عسكري كوري جنوبي، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخي "كروز" باتجاه البحر قبالة ساحلها الغربي، في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، حسبما نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وكان قد قال مسؤول بوزارة الوحدة الكورية الجنوبية، إن بلاده تأمل في أن تستجيب كوريا الشمالية لعرض الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، بتقديم مبادرة جريئة للمساعدة في إعادة بناء اقتصادها مقابل اتخاذ خطوات نحو نزع السلاح النووي.

وكشف الرئيس "يون"، عن تفاصيل الخطة لتحسين اقتصاد الشمال، بما في ذلك برنامج غذائي واسع النطاق والمساعدة في توليد الطاقة وتحديث الموانئ والمطارات.