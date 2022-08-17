قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل عددا من العمال خلال وجودهم بمخيم "شعفاط" بالقدس

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال داهمت المخيم واقتحمت عشرات المنازل، واعتقلت عددا من العمال، بذريعة عدم حيازتهم على "تصاريح".

وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال استدعت المقدسي فراس الأطرش من بلدة سلوان، لمراجعة مخابراتها، كما صورت عددا من المحال التجارية في بلدة العيسوية.

وفي سياق آخر استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الصيادين والمزارعين في شمال وجنوب قطاع غزة.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية على طول السياج الفاصل شرق خان يونس، فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية شرقي بلدتي خزاعة والقرارة إلى الشرق من المدينة، وأجبرت المزارعين على الانسحاب من أراضيهم، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي مراكب الصيادين قبالة شمال قطاع غزة بالرصاص، وبخراطيم المياه، وأجبرتهم على مغادرة البحر.

تجدر الإشارة إلى أن زوارق الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في عرض بحر قطاع غزة تتعمد يوميا إطلاق النار تجاه الصيادين، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.

كما أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بوقف العمل في مسجد قرية خشم الكرم وأربعة منازل جنوب شرق يطا، في محافظة الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود في "مسافر يطا" وجبال جنوب الخليل، فؤاد العمور، في تصريح، إن قوات الاحتلال داهمت قرية خشم الكرم في مضارب البدو جنوب شرق يطا، وأخطرت بوقف العمل في مسجد القرية.

وأضاف العمور أن قوات الاحتلال أخطرت 4 مواطنين بوقف العمل في منازلهم، التي تبلغ مساحة كل منزل منها نحو 100 متر مربع.