فنلندا: لن نلغي تأشيرات شنجن للمواطنين الروس

أ ش أ

قال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإستوني أورماس رينسالو في هلسنكي اليوم الأربعاء إن فنلندا ليس لديها نية لإلغاء تأشيرات شنجن التي تم إصدارها بالفعل للمواطنين الروس.



وقال الوزير - وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية- إن "هلسنكي لن تتخذ أي إجراء بشأن تأشيرات شنجن التي تم إصدارها بالفعل للمواطنين الروس وستظل سارية المفعول. ولن تقيد فنلندا إصدار تأشيرات الدراسة والعمل وستستمر في قبول الطلبات من المسافرين لأسباب عائلية".



يذكر أن إستونيا ستتوقف غدا الخميس عن السماح بدخول الروس بتأشيرات شنجن الصادرة ، كما أوضح وزير الخارجية الإستوني أورماس رينسالو، ستظل التأشيرات سارية ، لكن حامليها سيخضعون لعقوبات، أي سيتم حظر دخولهم إلى إستونيا.



وأضاف أن تالين تخطط لمواصلة "مناقشة هذه القضية على مستوى الاتحاد الأوروبي والسعي إلى فرض عقوبات ضد السياحة من روسيا".



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية قيودها الخاصة وعلى وجه الخصوص، اعتبارًا من 1 سبتمبر، ستقلل الدولة عدد التأشيرات السياحية الصادرة للروس بمقدار 10 مرات مقارنة بالمستوى الحالي.



كما اقترحت وزارة الخارجية الفنلندية تقديم نوع جديد من التأشيرات الإنسانية لتسهيل سفر النشطاء المدنيين والصحفيين ودعت إلى تعليق اتفاقية تسهيل التأشيرة بين روسيا والاتحاد الأوروبي.