فرنسا تحذر من موجة "شبه مؤكدة" من فيروس كورونا فى الخريف

كتبت: هناء أبو العز

حذرت بريجيت أوتران ، رئيسة لجنة مراقبة وتوقع المخاطر الصحية، اليوم، الأربعاء، من عودة محتملة لتفشي وباء كورونا بعد شهرين من الهدوء.

وأشارت أوتران فى حديث لصحيفة "لو باريزيان الفرنسية إلى أن" وباء كوفيد-19 ليس وراءنا، وأن الحديث عن موجة جديدة فى الخريف أصبحت" شبة مؤكدة" مشيرة إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو وصول الوباء لذروته بداية العام الدراسي.

و تابعت أوتران قائلة: "مع تسجيل 22000 إصابة يومية في المتوسط تخشى السلطات الصحية تفشيًا جديدًا بمجرد انخفاض درجات الحرارة لافتة إلى ضرورة التعايش مع هذا الوباء قبل أن تشير إلى هذا لا يعنى إغفال حالات الوفاة أو خطورة الوباء.

وأعربت رئيسة لجنة مراقبة المخاطر الصحية عن رغبتها فى تفعيل الروافع الأخيرة" للحد من عدد الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم أو الذين لم يحصلوا على الجرعة التنشيطية منوه أن اللجنة ستقدم المشورة للحكومة في هذا الاتجاه، لتوسيع الوصول إلى اللقاحات والأدوية الفعالة للوقاية من الأشكال الخطيرة مثل باكسلوفيد".

وأوضحت أوتران إلى أن لا أحد يعلم ما إذا كانت الموجة المحتملة ستكون مرتبطة بـ أوميكرون أم لا مرحبة بلقاح موديرنا الجديد الذي يستهدف الطفرة الأخيرة للفيروس كونه ثنائي التكافؤ، وهذا يعني أنه يستهدف كلاً من السلالة الأصلية للفيروس - التي تسمى ووهان - وأوميكرون".

وتجدر الإشارة إلى أن بريجيت أوتران تقلدت اليوم مهام عملها على رأس لجنة مراقبة و توقع المخاطر الصحية الذي تم تشكيله خلفا للمجلس العلمى الفرنسى بعد حله في 31 يوليو الماضى في نهاية حالة الطوارئ الصحية.

وسيقع على عاتق هذة اللجنة ، المسؤولة عن مراقبة "المخاطر الصحية المرتبطة بالعوامل المعدية التي تؤثر على الإنسان والحيوان ، والملوثات البيئية والغذائية ، والتغير المناخي"، تقديم توصيات حال وجود مخاطر صحية".