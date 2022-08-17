فرع ثقافة أسوان ينظم عرضا مسرحيا للطفل بعنوان "جزيرة الحياة".. صور

أسوان عبد الله صلاح

نظمت الادارة العامة للطفل بوزارة الثقافة، مساء اليوم، الأربعاء، فعاليات العرض المسرحي بعنوان "جزيرة الحياة"، والذى تنفذه الإدارة المركزية للدراسات والبحوث وتقيمه الادارة العامة للطفل على مسرح قصر ثقافة كوم امبو التابع لفرع ثقافة أسوان.

ويستمر العرض المسرحى حتى ٢٣ أغسطس الجارى، وذلك فى إطار الحرص على تنمية مهارات الأطفال في مجال المسرح، والعرض أشعار أيمن حافظ، ألحان نبيل جرجس، ديكور وملابس هانى محمد أحمد، تأليف حسام الدين عبد العزيز، استعراض وإخراج سحر جروبى.

تدور الاحداث حول بليد الذى يريد تحقيق أحلامه فيقابل الكتاب ويدخل به جزيرة الحياه، ويقابل عدد من الشخصيات "أبن الأرض، أمير الهواء، أميرة المياه،ملك النار، وفى النهاية يرى أنه بالعلم يقدر يتغلب على أى مشكلة، وأن عوامل الحياة خمس وليس أربعة "الارض، الهواء، المياه، الطاقة"وأساسهما العلم .

وشارك فى تمثيل العرض المسرحى، هانى فهمى، بيتر عماد، عبد الرحمن مصطفى، أحمد شعبان، محمد خيرى، رشا على، زياد الحسين، بسملة حسن، مصطفى خالد، أحمد محمد، عبد الرحمن أحمد، أحمد حمدى، عبدالله إبراهيم، يوسف ممدوح.