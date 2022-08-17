غلق64 منشآة وتحرير 140 محضراً أثناء حملة لمديرية الصحة بالدقهلية

فريق المحافظات

شنت مديرية الصحة بالدقهلية، عدت حملات تفتيشية علي مدار الايام السابقة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار بضبط الاسواق والتاكد من صحة وسلامة الغذاء للمواطنين.

وكلف الدكتور شريف مكين ، وكيل وزارة الصحة، إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية، للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة وصالحة للإستهلاك الآدمي .

قامت إدارة مراقبة الأغذية، خلال الأسبوع الثانى من أغسطس الجارى , بشن حملات تفتيشية على 237 منشأة، تبين أن منها 64 دون ترخيص، وعدد 6 منشآت بها خطر داهم، تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وتمكنت الحملات من تحرير عدد 140 محضراً، وسحب 355 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1 طن و200 كيلوجرام , من أغذية متنوعة و378 لتر عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد وكيل وزارة الصحة، إستمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين، والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد، لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.