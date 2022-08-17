اليوم السابع
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غادة فاروق قائماً بعمل نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 12:38 م
غادة فاروق قائماً بعمل نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع الدكتورة غادة فاروق
كتب محمود راغب

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أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قراراً بقيام الدكتورة غادة فاروق بأعمال نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة، وهى أستاذ ورئيس قسم التصميم والتخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة عين شمس وتقلدت العديد من المناصب .

حصلت علي بكالوريوس الهندسة المعمارية عام 1989 بمرتبة الشرف الأولى - كلية الهندسة - جامعة عين شمس و ماجستير التصميم الحضرى عام 1994 ثم بعثة جمع مادة علمية عام 1999 للحصول على درجة الدكتوراه - جامعة بيركلى- كاليفورنيا - الولايات المتحدة الأمريكية دكتوراه الفلسفة فى التخطيط العمرانى عام 2000 في مجال التحكم البيئي والتخطيط .

كما تدرجت في العديد من المناصب وصولاً الي قيامها بأعمال نائب رئيس الجامعه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الحالي فقد بدأت رحلتها الاكاديمية معيدة بقسم التخطيط العمراني بكلية الهندسة مدرس مساعد بقسم التخطيط العمراني ثم مدرس بقسم التخطيط الي ان وصلت لرئاسة قسم التصميم والتخطيط العمراني في الفترة من 2018 وحتي الأن .

وتقلدت العديد من المناصب ومنها أمين وعضو اللجنة الدائمة لترقيات لدرجة الأستاذ والأستاذ المساعد في مجال العمارة والتخطيط والتابعة للمجلس الاعلي ومدير برنامج عمارة الإسكان والتنمية العمرانية للجامعات ، كما تقلدت رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة بالجامعة الفرنسية بمصر  كما تم انتدابها للعمل مدير عام المكتب الفني بالهيئة العامة للتخطيط العمراني - وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.


جامعه عين شمس

عين شمس

محمود المتينى

نائب رئيس جامعه عين شمس

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