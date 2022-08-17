اليوم السابع
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الأربعاء، 17 أغسطس 2022 10:08 ص
أكرم القصاص
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عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 09:15 ص
عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى المسجد الأقصى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن عشرات المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات يومية ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه.

وقد شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت 38 فلسطينيا، غالبيتهم من محافظتي بيت لحم وجنين.

 


الاحتلال الاسرائيلى

المسجد الأقصى

الضفة الغربية

بيت لحم



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