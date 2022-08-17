طقس الخليج.. فرص سقوط أمطار فى السعودية وغائم فى الإمارات وشديد الحرارة بالكويت

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السعودية:

توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية فى السعودية، استمرار تهيؤ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسيرو الباحة.

في حين تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك يمتد تأثيرها على أجزاء من منطقة الجوف كذلك على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).

ولايزال النشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة.