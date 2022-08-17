ضبط 3 طلاب تعدوا على زميلهم بسلاح أبيض أثناء اللهو فى القليوبية

كتب محمود عبد الراضى

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله بشأن التعدى على أحد الأطفال وإحداث إصابته فى محافظة القليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ (5) الجارى تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من (عامل – مقيم بدائرة المركز) وبرفقته نجله (طالب- مقيم بذات العنوان) مصاب بجروح متفرقة، بتضرره من (3 طلاب – مقيمين بذات العنوان) لقيامهم بالتعدى على نجله بالضرب بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهم أثناء اللهو بالمنطقة محل سكنهم، محدثين إصابته المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط اثنين منهم وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط الثالث.