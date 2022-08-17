اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 أغسطس 2022 01:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط 14 قطعة سلاح نارى خلال حملات أمنية فى أسيوط

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 12:21 م
ضبط 14 قطعة سلاح نارى خلال حملات أمنية فى أسيوط حملات أمنية -أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة أسيوط.
 
 
أسفرت جهود الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط عدد (14) قطعة سلاح نارى (7 بنادق آلية – 5 بنادق خرطوش – 2 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 14 متهما، وضبط (2) قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية  من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض – دراجة نارية)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار شن الحملات.

البحث الجنائى

مديرية امن اسيوط

الامن المركزى

اسلحة نارية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة