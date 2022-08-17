ضبط 14 قطعة سلاح نارى خلال حملات أمنية فى أسيوط

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة أسيوط.

أسفرت جهود الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط عدد (14) قطعة سلاح نارى (7 بنادق آلية – 5 بنادق خرطوش – 2 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 14 متهما، وضبط (2) قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض – دراجة نارية)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار شن الحملات.