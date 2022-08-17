ضبط موظف حسابات بمستشفى استولى على أمواله بمساعدة زوجته

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الاستيلاء على المال العام فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، بشتى صورها لاسيما جرائم الاستيلاء على المال العام.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظف بالوحدة الحسابية بإحدى المستشفيات الحكومية ، زوجته - مقيمان بالقاهرة) بتكوين تشكيل عصابى للاستيلاء على أموال المستشفى جهة عمل المتهم الأول.

وفى سبيل تنفيذ مخططهما قاما بتأسيس شركة للتوريدات العمومية "لا تمارس نشاط فعلياً" بإسم الزوجة، وقيامها بفتح حساب لشركتها بأحد البنوك ، وقيام المتهم الأول بإستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفى وتمكنه من تحويل مبالغ مالية لحساب شركة زوجته البنكى دون قيامها بالتوريد فعلياً أو أداء خدمات للمستشفى.

وعقب الاستيلاء على المبالغ المالية، قام المتهم الأول بترك مسكنه وشراء شقة سكنية وسيارة وعدد من العقارات الأخرى بإسم ذويه فى محاولة لعدم تتبعه.. أمكن تحديد محل إقامة المتهمان.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (عقود خاصة بشراء شقق سكنية وقطعة أرض بإسم المتهم الأول وذويه - وثيقة تأمين على الحياة بإسم نجلتى المتهم الأول - رخصة سيارة بإسم المتهم الأول - حساب بنكى بأحد البنوك).