اليوم السابع
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ضبط طبنجات وبنادق ضغط هواء فى حملة أمنية بالقاهرة

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 12:02 م
ضبط طبنجات وبنادق ضغط هواء فى حملة أمنية بالقاهرة حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت الأجهزة الأمنية التصدى لجرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بمحل خاص بأحدهما.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) ومديرية أمن القاهرة بإشراف اللواءين أشرف الجندي مدير الأمن ومحمد عبد الله مدير المباحث، تم إستهدافهما وأمكن ضبط أحدهما ، وبتفتيش المحل المشار إليه أمكن ضبط (عدد 5 طبنجة معدلة مختلفة الأنواع والأشكال – أدوات إصلاح وتعديل الأسلحة النارية – 3 بنادق ضغط هواء – مسدس ضغط هواء – عدد 5 طبنجات محدث صوت – عدد من الطلقات –عدد من الأسلحة البيضاء - مبلغ مالى - هاتف محمول) بمواجهته إعترف أمام اللواء علاء بشندي بملكية المتهم الهارب للمضبوطات بقصد الاتجار وأنه يعاونه فى هذا النشاط مقابل مبلغ مالى.

 


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