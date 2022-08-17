ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب سجائر إلكترونية بها زيت الماريجوانا

كتبت رحاب نبيل

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، من ضبط راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته سجائر إلكترونية وأمبولات بهم زيت الماريجوانا المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط التركية القادمة من اسطنبول، استوقف عبد الحليم عبد المحسن مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب إثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من علي الصعيدي مأمور الجمرك و سامح سيد رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقائب.

قام حازم محمد علي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف إيمان موسي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط 5 علب بداخلها سجائر إلكترونية بها زيت الماريجوانا المخدر و3 أمبولات زجاجية بها نفس الزيت المخدر وجهازين يستخدما في تدخين الزيوت المخدرة.

أمر تامر قاسم مدير الادارة الرابعة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 174 لسنة 2022 ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي إحالة الراكب الي النيابة المختصة.