صور .. حملات النظافة والتجميل وإزالة التعديات ومتابعة ترشيد الكهرباء بمراكز بكفر الشيخ

كفر الشيخ محمد سليمان

شهدت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، أعمال نظافة وتجميل ورفع الإشغالات، ومتابعة ترشيد الكهرباء في المصالح الحكومية والشوارع بما لايضر بمصلحة المواطنين،، بالاضافة لزراعة الاشجار وريها بالشوارع العامة والميدادين، وإنشاء صفايات الأمطار ورفع المطابق بالمناطق الجارى رصفها، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع محمد حامد، رئيس مدينة سيدي غازي ترشيد الكهرباء من خلال اللجان الهندسية ونواب المدينة مسئول الكهرباء بالوحده، وتم المرور على جميع المصالح الحكومية ، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

فتابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولا بأول بقرى المركز ورفع المتولد اليومى من القمامة من شوارع المدينة خلال الفترات الثلاثة.

وأشرفَ السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، علي مسح وتسوية وتمهيد الشوارع وبصفة خاصة جميع المداخل المؤدية إلى المصالح الحكومية، كما يتابع استكمال الأعمال بإنشاء صفايات الأمطار ورفع المطابق بالمناطق الجارى رصفها "طريق المستشفى العام" قبل أعمال الرصف بالتزامن مع مراجعة البنية التحية، وذلك بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق.

كما تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال النظافة والتجميل، و أعمال التجميل والتطوير بالمدينة، ودهان البلدورات بمدخل المدينة، فضلاً عن رفع وإزالة جميع الاعلانات الغير مرخصة أعلى الأعمدة الكهربائية، وازالة جميع المخلفات والإشغالات التي تعوق حركة المواطنين،

وأشرفَ فادى شميس، رئيس المركز والمدينة، على رفع وإزالة الاعلانات المعلقة بالمخالفة من أعلى أعمدة الإنارة بالقرى، وتشكلت لجنة من قسم الاعلانات والدعاية بالمركز والمدينة وقسم الكهرباء، توجهت إلى إلى نطاق الوحدة المحليه بالمنشاة الكبرى، و تم رفع الاعلانات المخالفة والحملات مستمره، حتى الانتهاء من رفع جميع المخالفات بالقرى.

وتابع ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس ،إزالة فورية في المهد لحالتي تعدي بناء مخالف بيانها كالتالي الحالة الأولى عبارة عن إزالة مباني بالطوب الأحمر بالدور الثالث علوى مخالفة رخصة بقرية منية المرشد، الحالة الثانية عبارة عن إزالة مبنى بالدور الثالث علوى بتعلية ستارة بقرية منية المرشد، وتم تنفيذ الإزالة علي أكمل وجه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.