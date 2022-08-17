زى النهارده.. شاهد بقضية "أحداث البحر الأعظم": أصبت بطلق نارى فى الظهر

كتب إيهاب المهندس

زى النهاردة منذ 5 سنوات، يوم 17 أغسطس 2017، استمعت الدائرة 23 إرهاب برئاسة المستشار حسين قنديل، لأقوال شهود الإثبات في إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان وباسم عودة محمد البتاجى و13 آخرين بقضية "أحداث البحر الأعظم"، والتي وقعت في منتصف عام 2013.

وخلال تلك الجلسة استمعت المحكمة لأقوال شاهد الإثبات الأول أحمد محمد، ويعمل عامل فى مقهى بميدان الجيزة، والذى قال بعد حلف اليمن، إن أحداث الشغب التى شهدها ميدان الجيزة كانت مثل حرب 73.

وتابع الشاهد أنه رأى يوم الأحداث حوالى 200 شخص أعلى كوبرى الجيزة يطلقون النار والشماريخ على المواطنين، مشير إلى إن البنادق التى أطلق منها الأعيرة النارية كانت مزودة بالليزر.

وأضاف الشاهد أنه أصيب بطلق نارى فى ظهره، وخرج من صدره بشارع سعد بالجيزة، وعن سؤال المحكمة عن أى فصيل ينتمى مطلقى النار، أكد الشاهد أنه لا يعلم انتماءاتهم.

وكانت محكمة النقض، ألغت الأحكام الصادرة بمعاقبة "بديع" وباقى المتهمين بالسجن المؤبد لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف، والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين العديد من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر وقطع الطرق والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، والتحريض علي العنف.