"زراعة الاسماعيلية" تنظم يوم حقلى لمزراعى الطماطم بالقصاصين

الإسماعيلية- صبرى غانم

نفذت إدارة القصاصين الزراعية يوم حقلى عن إنتاج وزراعة الطماطم برعاية المهندس خالد جبر مدير عام الأدارة الزراعية بالقصاصين ، وبحضور مدير عام إدارة البساتين المهندس نبيل مليكه ووكيل الادارة المهندس محمد عبد الدايم، ومفتش البساتين المهندس محمد حجازى و رئيس قسم النباتات الطبية والعطرية المهندسة فايقه حسين والدكتور السيد حسين.

وقال المهندس نبيل إن هدف اليوم الحقلي هو تدريب وإرشاد مزارعي الطماطم في المنطقة وتعريفهم بالأساليب الزراعية وتقنيات الري الحديث، إلى جانب التوعية بأهمية إدخال أنظمة وتقنيات حديثة في مجال الري والتسميد والشتلات المنتجة وبما يسهم في زيادة الانتاجية وتحسين جودة المحاصيل الزراعية المختلفة.

وأضاف: نقوم بدعم تنفيذ عدد من الأنشطة للمزارعين في مناطق الإنتاج الزراعي التقليدي وتدريبهم على استخدام تقنيات حديثة تمكنهم من تعزيز الإنتاج ، وتدريب المزارعين على تحديد المشاكل التي تواجه التنمية الزراعية والمتمثلة في نقص المياه للري وعدم استخدام التقنيات الحديثة ذات الجدوى الاقتصادية الهامة والتعريف بعدد من التقنيات لمنع دخول الحشرات كحشرة التوتا ابسلوتا التي تضرب محصول الطماطم و تم تدريب المزارعين، وتم اختيار مزارع واحد لعمل حقل إرشادي"، مبيناً أن الحقول الارشادية تهدف إلي التدريب النظري العملي.