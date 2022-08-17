اليوم السابع
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الأربعاء، 17 أغسطس 2022 07:02 م
أكرم القصاص
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روسيا: السفن المحملة بالحبوب الأوكرانية تتجه لدول ليست معرضة لخطر المجاعة

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 06:35 م
روسيا: السفن المحملة بالحبوب الأوكرانية تتجه لدول ليست معرضة لخطر المجاعة مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف
أ ش أ

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قال مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، إن السفن التي تنقل الحبوب من موانئ البحر الأسود الخاضعة لسيطرة كييف، تتجه إلى دول ليست معرضة لخطر المجاعة.


وأضاف أوليانوف - عبر "تلجرام" ، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية أنه من أصل 21 سفينة محملة بالحبوب غادرت الموانئ الأوكرانية مؤخرا، لم تتجه إلا واحدة فقط إلى إفريقيا ، وذهب الباقي إلى بلدان ليست مهددة بخطر المجاعة.


جدير بالذكر أنه في 22 يوليو الماضى وقع ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة حزمة من الوثائق من شأنها حل مشكلة إمدادات الغذاء والأسمدة للأسواق العالمية. وغادرت أول سفينة محملة بالمواد الغذائية ميناء أوديسا الأوكراني في أول أغسطس، وبلغ وزن إجمالي المواد الغذائية التي تم تصديرها من أوكرانيا في الفترة من 1 إلى 15 أغسطس، 563 ألفا و 317 طنا.


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