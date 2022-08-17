رواد 2030 يواصل فعاليات المعسكر الصيفى لحملة "ابدأ مستقبلك"

كتبت أسماء أمين

واصل مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فعاليات المعسكر الصيفي، الذي ينظمه المشروع لطلبة حملة "ابدأ مستقبلك" خلال الفترة من 14 إلى 17 أغسطس الجاري بمحافظة الإسكندرية، وذلك في اطار حملة إبدأ مستقبلك التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلا عنها مشروع رواد 2030 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بهدف نشر فكر ومفاهيم ريادة الأعمال بين طلبة المدارس.

وأشارت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 إلى أن حملة"أبدأ مستقبلك" تستهدف الطلاب في المرحة الإعدادية في المدارس الحكومية، وهي عبارة عن حقيبة تدريبية متكاملة مبسطة باللغة العربية والإنجليزية، من خلال منهج معتمد من جامعة ميزوري الأمريكية، وتم وضع نظام تقييم ومتابعة من قبل متخصصين في هذا المجال.

وشهدت فعاليات التدريب تنظيم أربع جلسات ودورات تدريبية في المعسكر للطلبة، قدمها عدد من الخبراء والمختصين في مجال ريادة الأعمال.

جدير بالذكر أن الهدف من المعسكر هو الحفاظ على استدامة المشروعات والأفكار لدى الطلبة وتشجيعهم وتحفيزهم على خلق أفكار ابتكارية ومشروعات عن طريق تزويدهم بالمهارات الريادية اللازمة لتطوير مشروعاتهم التي تعمل على خلق فرص عمل في المستقبل، بالاضافة إلى مهارات تطوير الشخصية، واعداد الطالب ليصبح رائد اعمال في المستقبل، ويستهدف المعسكر طلبة المرحلة الإعدادية ويضم نحو ٧٠ طالب وطالبة من مختلف محافظات مصر.