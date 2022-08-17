اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 أغسطس 2022 12:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رفع 154 طن مخلفات بالحوامدية بالجيزة وحملات نظافة للطرق

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 12:04 م
رفع 154 طن مخلفات بالحوامدية بالجيزة وحملات نظافة للطرق كنيسة منى الأمير
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تابعت محافظة الجيزة من خلال مدينة الحوامدية بمتابعه من اللواء كمال عبد الله رئيس المدينة، اعمال النظافة والتطوير بالمدينة، في اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الاحياء والمراكز والمدن بتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحسين مستوي النظافة.
 
وتم اليوم رفع وتجميع 154 طن مخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية والمقالب المخصصة لإلقاء القمامة بالمدينة والقرى التابعة بواقع العمل لورديتين لبرنامج العمل اليومى.
 
وتم استكمال أعمال ترميمات احواض الزرع بطريق مصر اسيوط الزراعي، كما تم اليوم استكمال اعمال التقليم والري للأشجار بطريق مصر أسيوط الزراعى.         
 
وانتهت أجهزة المدينة من إصلاح أعطال مياه الشرب في شارع الساحة وترعة الملفات، والسلام الزغبى، وجار العمل في شارع جسر المنوات، وتسليك الصرف الصحي في شارع جسر المنوات، ومصطفى كامل، والعزبة الشرقية، وعبد الباسط عبد الصمد. 
 
وتم عمل صيانة للإنارة أسفل الكوبري ومنطقه عرب النعام، بالإضافة إلى عمل الصيانة الدورية بالمدينة والقري التابعة والاستجابة لمتطلبات المواطنين وتذليل العقبات لهم.
 
مصر أسيوط السرسع
مصر أسيوط السرسع

شارع طراد النيل
شارع طراد النيل

كنيسة منى الامير
كنيسة منى الامير

 


الحوامدية

الجيزة

رفع المخلفات

النظافة

رصف الطرق



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة