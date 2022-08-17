رئيس كوريا الجنوبية: المحادثات مع كوريا الشمالية لا ينبغي أن تكون استعراضا سياسيا

أ.ش.أ

قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اليوم الأربعاء، إن المحادثات مع كوريا الشمالية لا ينبغي أن تكون استعراضا سياسيا بل يجب أن تساهم في إحلال السلام.

وأوضح يون -خلال مؤتمر صحفي عقده بمناسبة مرور 100 يوم على توليه منصبه- "أن أي حوار بين زعماء الجنوب والشمال أو مفاوضات بين كبار المسئولين على مستوى العمل، يجب ألا يكون استعراضا سياسيا بل يجب أن يساهم في إرساء سلام حقيقي في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا".

وأعرب الرئيس الكوري الجنوبي - حسبما نقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - مجددا عن استعداده تقديم مساعدة اقتصادية مرحلية لكوريا الشمالية إذا أنهت تطوير الأسلحة النووية وبدأت في نزع السلاح النووي، مشيرا إلى أنه دعا إلى إجراء حوار مع بيونج يانج منذ حملته الانتخابية.

كما أشار إلى التزامه بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وأنه يعمل مع الولايات المتحدة لتعزيز الردع الموسع لكوريا الجنوبية "على حد قوله"، موضحا أنه "لا ينبغي التخلي عن معاهدة حظر الانتشار النووي وسألتزم بذلك حتى النهاية".