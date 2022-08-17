اليوم السابع
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الأربعاء، 17 أغسطس 2022 08:55 م
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رئيس جهاز بنى سويف الجديدة: لدينا 24 مدرسة وجامعات أهلية

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 08:07 م
رئيس جهاز بنى سويف الجديدة: لدينا 24 مدرسة وجامعات أهلية مدينة بنى سويف الجديدة
رامى محيى الدين

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قال المهندس خالد رجب، رئيس جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، إن مدينة بنى سويف الجديدة كاملة الخدمات وبها جامعات أهلية ومراكز شباب وهى ضمن مدن الجيل الرابع.
 
وأضاف خلال مداخلة ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامى محمد مصطفى شردى: وصدرت تكليفات لـ9 أحياء وسيتم تسليم 490 قطعة للمواطنين لكى يبدأوا بالإنشاء وتم بناء حوالى 50 ألف قطعة سكنية، وتم تسليمها للمواطنين وهناك أحياء تم تسكينها بالفعل وتم تركيب الغاز للأحياء.
 
وتابع: هناك 24 مدرسة منها 10 تعليم أساسى و4 مدارس تجريبى و4 خاصة ومدارس تعليم فنى وتعليم صناعى ومدرسة مياه شرب، وعندنا طريق اقليمى يخترق المدينة وسيتم ازدواجه.

بنى سويف الجديدة

الخدمات والمرافق

الجامعات الاهلية

بنى سويف



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