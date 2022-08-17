رئيس جامعة دمياط يتابع أعمال المساحات الخضراء الجديدة.. صور

دمياط - معتز الشربينى

تابع الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، المساحات الخضراء التى تم زراعتها حديثًا للوقوف على المساحات التى تم تغطيتها مؤخرًا وعملية الرى بها لدورها فى إضافة شكلًا جماليًا وتنسيقًا حضاريًا لحرم الجامعة، كما تفقد المنطقة المغطاة بالنجيلة الصناعى، وتابع عملية تشوين المواد اللازمة لتجهيز آخر مصفوفة الملاعب متعددة الأغراض بالترتان.



ويأتى كل ذلك استعدادًا لتجهيز الجامعة لاستقبال الطلاب فى العام الدراسي الجديد والجامعة فى أبهى صورها، يأتي ذلك فى إطار المتابعة المستمرة بداخل حرم جامعة دمياط.





المساحات الخضراء