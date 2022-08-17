رئيس جامعة الأزهر يعلن دعمه الكامل لجميع الأنشطة الطلابية

كتب لؤى على

أعلن الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، دعمه الكامل لجميع الأنشطة الطلابية العلمية والبحثية والثقافية والفنية.

وأوضح رئيس الجامعة خلال استقباله طلاب وطالبات الجامعة (طلاب من أجل مصر)؛ لتهنئته بمنصبه الجديد أن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تولي الشباب عناية خاصة؛ انطلاقًا من أن شباب اليوم هم رجال الغد وقادة المستقبل.

وأضاف رئيس الجامعة أن طلاب وطالبات جامعة الأزهر في جميع الكليات بالقاهرة والأقاليم كان لهم تمثيل مشرف ومشاركات فاعلة في: معسكر إعداد القادة، وبرنامج العباقرة، ومسابقات حفظ القرآن الكريم، والطالب المثالي وغير ذلك من الأنشطة الطلابية.

وقدم الطلاب والطالبات التهنئة لفضيلة الدكتور سلامة، داود رئيس الجامعة الجديد، داعين له بالتوفيق والنجاح والنهوض والارتقاء بجامعة الأزهر؛ كي تتبوأ مكانتها اللائقة بها وبتاريخها التليد على مستوى العالم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعادل بكر، مدير عام رعاية الطلاب، والدكتور سامح شراقي، منسق الأنشطة الطلابية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد العوضي، عضو المكتب الفني لنائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد كشك، منسق الأنشطة الطلابية للبنين.