رئيس العربية للتصنيع الجديد: نعمل على تعظيم شعار "صنع فى مصر"

كتب زكى القاضى

أعرب اللواء أركان حرب مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن شكره وتقديره للرئيس "عبد الفتاح السيسى" رئيس الجمهورية، على الثقة الغالية لتكليفه برئاسة هذا الصرح الصناعى العملاق وهو الهيئة العربية للتصنيع.

وتعهد رئيس الهيئة العربية للتصنيع بعد توليه المسئولية، ببذل الجهد والعطاء والعمل بكل تفان وإخلاص من أجل رفعة شأن الهيئة العربية للتصنيع دائما مما يضمن تحقيق خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا وتعظيم شعار صنع فى مصر، وفقا لأحدث معايير الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمى فى ظل رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وأهداف الجمهورية الجديدة.