اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 أغسطس 2022 04:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس العربية للتصنيع الجديد: نعمل على تعظيم شعار "صنع فى مصر"

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 04:02 م
رئيس العربية للتصنيع الجديد: نعمل على تعظيم شعار "صنع فى مصر" اللواء أركان حرب مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعرب اللواء أركان حرب مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن شكره وتقديره للرئيس "عبد الفتاح السيسى" رئيس الجمهورية، على الثقة الغالية لتكليفه برئاسة هذا الصرح الصناعى العملاق وهو الهيئة العربية للتصنيع.
 
 
وتعهد رئيس الهيئة العربية للتصنيع بعد توليه المسئولية، ببذل الجهد والعطاء والعمل بكل تفان وإخلاص من أجل رفعة شأن الهيئة العربية للتصنيع دائما مما يضمن تحقيق خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا وتعظيم شعار صنع فى مصر، وفقا لأحدث معايير الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمى فى ظل  رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وأهداف الجمهورية الجديدة.
 
 

العربيه للتصنيع

السيسى

اللواء مختار عبد اللطيف



الموضوعات المتعلقة

رئيس العربية للتصنيع يجتمع بالرئيس السابق ويقدم له الشكر

الإثنين، 15 أغسطس 2022 05:26 م

اللواء مختار عبد اللطيف رئيسا للهيئة العربية للتصنيع خلفا للفريق التراس

الإثنين، 15 أغسطس 2022 11:03 ص

الهيئة العربية للتصنيع تستقبل وفدا دراسيا من كلية الحرب البرية النيجيرية

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 01:54 م

رئيس "العربية للتصنيع" يبحث مع وزير دفاع بوركينا فاسو تعزيز آليات التعاون المشترك

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 01:14 م

تعاون بين العربية للتصنيع ومجموعة طبية لتوطين تكنولوجيا وحدات الغسيل الكلوى

الخميس، 04 أغسطس 2022 02:36 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة