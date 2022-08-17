ديلر الأقراص المخدرة يكشف ملابسات سقوطه داخل مخزن الكيف فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطل تم القبض عليه لاتهامه بحيازة كمية من الأقراص المخدرة في الهرم، بالاتجار بالمضبوطات وترويجها بين عملائه بمحافظة الجيزة.

واعترف المتهم بإخفاء المضبوطات داخل مخزن خاص به، تمهيدا لترويجها بين عملائه بعد التواصل معهم هاتفيا، وأشار إلى أنه تحصل على الأقراص المخدرة من عاطل كشف عن هويته لرجال المباحث، وجاري إعداد الأكمنة للقبض على مصدر الحصول على المضبوطات.

واستنادا لاعترافات المتهم وتحريات رجال المباحث، تم إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لرجال المباحث، بحيازة عاطل لكمية من المواد المخدرة للاتجار بها، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليه، حال تواجده بمخزنه الكائن بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبحوزته (900 قرص لعقار الترامادول المخدر - 11٫240 قرص مؤثر - 2222 أمبول وعبوة "عقاقير متنوعة"– مبلغ مالى – هاتف محمول)، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.