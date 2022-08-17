دونيتسك: أوكرانيا قصفت الإقليم 65 مرة في يوم واحد

وكالات

أعلنت بعثة إقليم "دونيتسك" بالمركز المشترك للإشراف على نظام وقف إطلاق النار، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي المدينة 65 مرة خلال يوم أمس الثلاثاء.

وذكرت البعثة - في بيان أوردته "روسيا اليوم" الإخبارية- أن الوحدات العسكرية الأوكرانية قصفت خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة- أراضى دونيتسك أطلقت 389 قذيفة مختلفة، مما أسفر عن عن تدمير 30 منزلا في مناطق كييفسكي وكيروفسكي وبيتروفسكي بمدينة دونيتسك وكذلك مدن ألكساندروفكا وغورلوفكا وزايتسيفو وجولموفسكي، بالإضافة إلى 5 منشآت للبنية التحتية المدنية.