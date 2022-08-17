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دونيتسك: أوكرانيا قصفت الإقليم 65 مرة في يوم واحد

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 10:00 م
دونيتسك: أوكرانيا قصفت الإقليم 65 مرة في يوم واحد أوكرانيا - أرشيفية
وكالات

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أعلنت بعثة إقليم "دونيتسك" بالمركز المشترك للإشراف على نظام وقف إطلاق النار، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي المدينة 65 مرة خلال يوم أمس الثلاثاء.
 
وذكرت البعثة - في بيان أوردته "روسيا اليوم" الإخبارية- أن الوحدات العسكرية الأوكرانية قصفت خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة- أراضى دونيتسك أطلقت 389 قذيفة مختلفة، مما أسفر عن عن تدمير 30 منزلا في مناطق كييفسكي وكيروفسكي وبيتروفسكي بمدينة دونيتسك وكذلك مدن ألكساندروفكا وغورلوفكا وزايتسيفو وجولموفسكي، بالإضافة إلى 5 منشآت للبنية التحتية المدنية.
 

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