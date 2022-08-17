خيط الجريمة.. أب يعذب طفلته صاحبة الـ3 سنوات لمضايقة زوجته بالمقطم

كتب سليم على

شهدت منطقة الأسمرات بالمقطم جريمة بشعة، حيث أقدم أب على تعذيب طفلته صاحبة الـ3 سنوات وضربها وإصابتها بإصابات بالغة، عقب انفصاله عن زوجته.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى رئيس مباحث قسم شرطة المقطم، بلاغًا من عامل، يفيد باعتداء شقيقه على ابنته ذات الثلاث سنوات، وحبسها داخل شقة بمنطقة الأسمرات بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلوا إلى صحة الواقعة، وأن المتهم لديه طفلا يبلغ من العمر خمس سنوات، وطفلة "المجني عليها" 3 سنوات، وكان يقوم بحبسهما داخل محل سكنه بمنطقة الأسمرات عقب انفصاله عن والدتهما، وتم القبض عليه واتخاذ اللازم حياله.

وكشفت التحريات أن والدة الأطفال وأهلها هم من كشفوا الجريمة، عندما طلبت من الأب المتهم رؤية صغارها أكثر من مرة، لكنه كان يتهرب منهم، ويمنعهم من رؤية الأطفال، بحجة عدم تواجده في المنزل حتى شكت الأم في الأمر وذهبت إلى المنزل، وتفاجأت بأن نجلها يرد من خلف الباب، ويقول لها إن طفلتها بها إصابات خطيرة، وهو أيضًا مصاب بعدة كدمات نتيجة حفلات التعذيب، وعلى الفور قامت الأم بالاتصال بشقيق طليقها، وجاء لفتح الباب عقب هروب والدهما، وعندما شاهد إصابات الطفلة الصغيرة توجه مع الأم لقسم شرطة المقطم؛ لتقديم بلاغ في شقيقه.

وقال الطفل الصغير شقيق المجنى عليها، إن والدهما كان دائم التعدي عليهما بالضرب المبرح وإصابتهما، وأنه كان دائمًا يتناول المواد المخدرة.

كانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، كما أمرت بتحليل عينه من الدماء لبيان تعاطيه المواد المخدره من عدمه.