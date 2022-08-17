اليوم السابع
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خلاف بين مشجعى مانشستر يونايتد فى زيمبابوي يتحول لجريمة قتل

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 01:46 م
خلاف بين مشجعى مانشستر يونايتد فى زيمبابوي يتحول لجريمة قتل مانشستر يونايتد و برينتفورد
كتب فارس البدري

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تحقق شرطة زيمبابوى فى مقتل مشجع لكرة القدم يبلغ من العمر 31 عامًا، قُتل بسكين بعد مشادة بشأن خسارة مانشستر يونايتد 4-0 أمام برينتفورد في بطولة الدوري الإنجليزى.

وأفادت الأنباء أن فوكيلى نكومو البالغ من العمر 31 عامًا، قُتل بعد مشاهدة مباراة كرة القدم في Fingo Bottle Store مع شقيقه فى قرية مبيمبيسى الريفية ليلة السبت، كان نكومو يحاول الدفاع عن شقيقه الذى كان يتجادل حول المباراة مع مشجع آخر، كما نقل عن صحيفة "الديلى ميل" البريطانية.

لسكينل
لسكين اداة الجريمة

كان مانشستر يونايتد متأخرا أمام برينتفورد بأربعة أهداف في الشوط الأول الى جانب الهزائم أمام برايتون (0-4) وكريستال بالاس (0-1) في آخر مباراتين له في موسم 2021-22 ، حيث خسر الشياطين الحمر أربع مباريات متتالية في الدوري لأول مرة منذ فبراير 1979.

بعد انتهاء المباراة ، دخل الأخ ورجل يدعى ستيفاني شوما في جدال حول اللعبة، ثم غادر قاتل نكومو متجر الزجاجات فى حالة من الغضب، متجهًا إلى المنزل مباشرة ليأخذ سكينه، وعاد وقتل نكومو بالنصل فى وقت لاحق من ذلك المساء، وفقًا لصنداي نيوز.

فريق مانشستر يونايتد
فريق مانشستر يونايتد

هرب شقيقه إلى مركز تسوق قريب لمحاولة العثور على ضباط شرطة لإنقاذ نكومو، لكن عندما عادوا، كان ميتًا في بركة من الدماء.

تشوما، الذي يواجه اتهامات بالقتل، هارب ومطلوب من قبل الشرطة للاستجواب، حيث أطلقت الشرطة مناشدة للجمهور للإدلاء بأى معلومات تساهم فى القبض على المتهم.

 


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