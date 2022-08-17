خطة متكاملة لتطوير الموانئ بتكليف من الرئيس السيسى.. غدا باليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" خطة متكاملة لتطوير الموانئ بتكليف من الرئيس السيسى.. رئيس الوزراء يتفقد مشروعات «حياة كريمة» وميناء الدخيلة بالإسكندرية.. الهيئة الهندسية تنفذ 86 مشروعا ضمن المبادرة بمركز برج العرب



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