خدمات مرورية مكثفة لاستكمال أعمال مشروع المونوريل

كتب محمود عبد الراضي

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل ورفع وتركيب الكمرات المعدنية، مما يستلزم الغلق الكلى لكوبرى المشير إتجاه محور أبو زيد خضر مع تحويل حركة المرور يميناً شارع الوفاء والأمل فالدوران والعودة من أسفل كوبرى الوفاء والأمل فيميناً مسطح كوبرى المشير تجاه محور أبو زيد خضر.

ومن المقرر أن تتم تنفيذ الأعمال إعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 16/8/2022 ، بدايةً من الساعة 12 صباحاً "بعد منتصف الليل" حتى الساعة 6 صباحاً من نفس اليوم ولمدة (5 ليالى).

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.