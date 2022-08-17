حياة كريمة بالإسكندرية.. الانتهاء من 27 مشروعا بنسبة تنفيذ تصل إلى 68%.. صور

الاسكندرية جاكلين منير

تشمل مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الاسكندرية، 17 قطاعا خدميا لرفع مستوى معيشة المواطنين فى قرى ونجوع برج العرب، حيث يتم تنفذ 86 مشروعاً ضمن المبادرة الرئاسية فى 4 قرى، و45 تابعا، بمركز برج العرب بالإسكندرية، تخدم نحو 135 ألف شخص من أبناء المركز، وتم الانتهاء من 27 مشروعاً حتى الآن، بنسبة تنفيذ تصل إلى 68%، وجار استكمال باقى المشروعات.



من جانبه، قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن مبادرة "حياة كريمة" هى رسالة قوية للمواطن المصري في كل محافظة وقرية ومركز بأنه على رأس أولويات اهتمامات الدولة المصرية، وترجمة لذلك فإن كافة مؤسسات الدولة تعمل على تذليل جميع الخدمات للمواطنين، وجاء خير مثال على ذلك مشروع حياة كريمة، حيث إنه من خلال هذا المشروع العملاق ستكون كل القرى وتوابعها لديها جميع الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى جميع المشروعات التنموية التي يتمناها الأهالي.



وأضاف: "شرفت بإطلاق إشارة بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز ومدينة برج العرب، وذلك في فبراير 2021، والتى استهدفت تطوير مركز برج العرب من خلال تطوير 3 قرى أم و46 قرية تابع، بتكلفة تبلغ 3 مليارات جنيه، ويستفاد منها 130 ألف نسمة من قاطني هذه القرى".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد زار اليوم محافظة الاسكندرية، استهلها بتفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرية أبو صير التابعة لمركز برج العرب، بمحافظة الإسكندرية، يرافقه اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، ونائبا المحافظ الدكتور أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر.

وأكد رئيس الوزراء أن مشروعات حياة كريمة تأتي على رأس أولويات الحكومة حيث تحرص على متابعة سير مشروعات تلك المبادرة الرئاسية المهمة في كافة المحافظات، للتأكد من سير العمل في ضوء البرامج الزمنية المقررة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمضي في تنفيذ هذا المشروع القومي العملاق لتحسين جودة حياة أبناء الوطن.



جانب من المشروعات



جانب من المشروعات