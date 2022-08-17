حملات مبكرة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية بالمحلة

الغربية عادل ضرة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية استمرار تصدي جميع أجهزة المحافظة بكل حزم وقوة لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وتنظيم عملية البناء بمدينة المحلة الكبرى.

وقامت الوحدة المحلية بالبنوان بإزالة سور من البلوك على مساحة 16 سهم ، كما قامت الوحدة المحلية بالهياتم بإزالة سمل خرساني وأعمدة علي مساحة 16 سهم ، وآخر على مساحة 14 سهم ، في حين قامت الوحدة المحلية ببلقينا بإزالة سمل خرساني على مساحة 11 سهم ، وسملين على مساحة 20 سهم.



وفي سياق متصل قام مركز ومدينة المحلة بإزالة التعديات علي أملاك الدولة حيث تم إزالة 21 حالة إصلاح زراعي بمساحة 2393 متر و تم إزالة حالة واحدة أوقاف على مساحة 131 متر.



وشدد محافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والتعدي على الأراضي الزراعية، أو مخالفة اشتراطات البناء الجديدة.





