حريق ضخم فى جسر للسكك الحديدية بوسط لندن يوقف حركة القطارات

وكالات

قالت فرقة الإطفاء في لندن إن نحو 70 من رجالها يكافحون حريقا في أحد جسور السكك الحديدية في ساوثوارك بوسط العاصمة البريطانية، اليوم الأربعاء.

وأظهرت صور نشرتها فرقة الإطفاء على تويتر تصاعد أعمدة كبيرة من الدخان من أسفل إحدى قباب الجسر، التي قالت الفرقة إنها "مشتعلة بالكامل".

وتعطلت حركة قطارات مترو أنفاق لندن وكذلك القطارات فوق الأرض إلى لندن بريدج وساوثوارك.

وقال وين جيسون، ناظر المحطة، في بيان على الموقع الإلكتروني لجهاز مكافحة الحرائق: "الحريق يُخرج دخانا كثيفا ونُصح من يقيمون أو يعملون في المنطقة بإغلاق نوافذهم وأبوابهم".

وأضاف: "بسبب الحريق، تعطلت بشدة خطوط جميع القطارات عبر جسر لندن.. يجري تحويلها الآن إلى مخطات أخرى في لندن".