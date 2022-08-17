حرائق وانقطاع الكهرباء ببعض المناطق فى تونس بسبب ارتفاع درجات الحرارة

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تسبب الارتفاع الاستثنائي في درجة الحرارة الذي تشهده تونس، والذي وصل إلى 50 درجة مئوية في الظل، اليوم الأربعاء، في اندلاع حرائق بالعديد من الولايات التونسية.



وتسعى فرق الحماية المدنية بمساعدة الجيش الوطني التونسي لمنع انتشار وإخماد الحرائق التي اندلعت بولايات غريانة وجندوبا، والقيروان والعديد من المناطق الأخرى.



كما تسببت درجة الحرارة الاستثنائية التي تشهدها تونس في انقطاع الكهرباء عند العديد من المناطق، حيث ذكرت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، في بيان لها، أنه نتيجة لتواصل ارتفاع درجة الحرارة سجلت الشركة انقطاعات كهربائية على العديد من المناطق تسببت في أعطال على مستوى الشبكة الكهربائية.



وأوضحت الشركة أنه على إثر موجة الحرارة الاستثنائية التي تجاوزت 50 درجة في الظل حسب الأرصاد الجوية، ونظرا لارتفاع الطلب على الكهرباء نتيجة الإقبال المكثّف على تشغيل المكيفات، تتوقع الشركة تسجيل ذروة استهلاك كهرباء تتجاوز ذروة يوم أمس التي بلغت 4615 ميجاوات في حدود الساعة الرابعة عصرا.



وأكدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أن كافة الوحدات الفنية والميدانية ووحدات التدخل السريع التابعة للشركة مجندة لتأمين استمرارية التزويد بالكهرباء والتدخل لإصلاح الأعطال.