جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة عامل بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها، لكشف غموض وملابسات، العثور على جثة عامل فى حالة تعفن داخل وحدة سكنية بمدينة العدوة بمحافظة المنيا، وتجرى النيابة العامة التحقيق فى الواقعة.

كما طلبت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي، بمحضر تحريات حول الواقعة، وظروفها وملابساتها، كما قررت تشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة.

وكان تلقى اللواء أسامة عبدالعظيم مدير أمن المنيا، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بعثور أهالي مدينة العدوة، على جثة متعفنة داخل وحدة سكنية بمدينة العدوة.

وبالانتقال والتحري أفادت التحريات، أن الجثة لشخص يعمل بأحد المطاعم بالمدينة، وتواصل الأجهزة الأمنية أعمال البحث والتحرى حول الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي العدوة المركزي تحت تصرف النيابة العامة.