جدرى القرود يصيب ممثل أفلام إباحية.. وصحيفة إنجليزية: الفيروس يرتبط أكثر بالمثليين

شارك ممثل إباحي مثلي الجنس أعراض إصابته بجدري القرود التي طورها على مدى شهر والتي تركت بثورًا ضخمة ‏ويمكن أن تترك ندوبًا مدى الحياة، وفقا لدايلي ميل.

بدأ سيلفر ستيل ، من هيوستن ، تكساس ، في ظهور أعراض جدري القرود في 11 يوليو تقريبًا ، عندما بدأت تظهر ‏بقع بيضاء صغيرة تشبه البثور حول فمه، وعلى مدار ثلاثة أسابيع ، شاهد ستيل البقع تصبح مؤلمة وبثور حمراء ‏قبل أن تتقشر في النهاية وتبدأ في الشفاء.‏

قال ستيل إنه نشر تطور المرض لديه لأغراض تثقيفية، وقال على موقع إنستجرام في 4 أغسطس: "لا تظهر ‏الأعراض على الجميع بنفس الطريقة بالضبط ، ولكن تم إخباري من قبل أكثر من محترف واحد أن حالتي هي ‏مثال "مثالي سريريًا".‏

وبحسب الصحيفة التي اشارت الى ان احتمالات الإصابة بالفيروس ترتفع بين المثليين، أصيب ستيل أيضًا بالتهاب ‏الحلق أثناء إصابته بجدرى القرود وقال إنه كاد أن يفقد الوعي بينما كان الطبيب يفحص حلقه.‏

قال ستيل إنه "بدأ يشعر بأنه إنسان مرة أخرى في اليوم الثامن عشر تقريبًا ، وفي نهاية فترة الحجر الصحي، كشف ‏أنه فقد 14.5 رطلاً من وزنه"‏.

تم إعلان تفشي مرض جدري القرود في أمريكا حالة طوارئ صحية عامة من قبل وزارة الصحة والخدمات البشرية ‏‏(‏HHS‏) في أوائل أغسطس بعد أن بلغ عدد الإصابات في البلاد ما يقرب من 7000 حالة.‏

كشف الوزير كزافييه بيسيرا عن التحول إلى حالة الطوارئ في مؤتمر صحفي ، قائلاً إنه مستعد للذهاب "إلى ‏المستوى التالي" وحث كل أمريكي على "التعامل مع جدري القرود على محمل الجد".‏

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ دولية للصحة العامة قبل أسبوعين ، بعد الإبلاغ عن الفيروس في ‏‏70 دولة حيث لا يتوطن فيها الفيروس.‏