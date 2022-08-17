جدرى القرود يصيب ممثل أفلام إباحية.. وصحيفة إنجليزية: الفيروس يرتبط أكثر بالمثليين

شارك ممثل إباحي مثلي الجنس أعراض إصابته بجدري القرود التي طورها على مدى شهر والتي تركت بثورًا ضخمة ويمكن أن تترك ندوبًا مدى الحياة، وفقا لدايلي ميل.
بدأ سيلفر ستيل ، من هيوستن ، تكساس ، في ظهور أعراض جدري القرود في 11 يوليو تقريبًا ، عندما بدأت تظهر بقع بيضاء صغيرة تشبه البثور حول فمه، وعلى مدار ثلاثة أسابيع ، شاهد ستيل البقع تصبح مؤلمة وبثور حمراء قبل أن تتقشر في النهاية وتبدأ في الشفاء.
قال ستيل إنه نشر تطور المرض لديه لأغراض تثقيفية، وقال على موقع إنستجرام في 4 أغسطس: "لا تظهر الأعراض على الجميع بنفس الطريقة بالضبط ، ولكن تم إخباري من قبل أكثر من محترف واحد أن حالتي هي مثال "مثالي سريريًا".
وبحسب الصحيفة التي اشارت الى ان احتمالات الإصابة بالفيروس ترتفع بين المثليين، أصيب ستيل أيضًا بالتهاب الحلق أثناء إصابته بجدرى القرود وقال إنه كاد أن يفقد الوعي بينما كان الطبيب يفحص حلقه.
قال ستيل إنه "بدأ يشعر بأنه إنسان مرة أخرى في اليوم الثامن عشر تقريبًا ، وفي نهاية فترة الحجر الصحي، كشف أنه فقد 14.5 رطلاً من وزنه".
تم إعلان تفشي مرض جدري القرود في أمريكا حالة طوارئ صحية عامة من قبل وزارة الصحة والخدمات البشرية (HHS) في أوائل أغسطس بعد أن بلغ عدد الإصابات في البلاد ما يقرب من 7000 حالة.
كشف الوزير كزافييه بيسيرا عن التحول إلى حالة الطوارئ في مؤتمر صحفي ، قائلاً إنه مستعد للذهاب "إلى المستوى التالي" وحث كل أمريكي على "التعامل مع جدري القرود على محمل الجد".
كما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ دولية للصحة العامة قبل أسبوعين ، بعد الإبلاغ عن الفيروس في 70 دولة حيث لا يتوطن فيها الفيروس.
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