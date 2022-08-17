جامعة عين شمس تطلق قافلة تنموية شاملة غدا لمحافظة البحيرة

كتب محمود راغب

تنظم جامعة عين شمس ، ممثلة في قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة د. غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة تنموية شاملة لمحافظة البحيرة قرية بلقطر الشرقية مركز أبو حمص بالتعاون مع جامعة دمنهور.

تنطلق فعاليات القافلة صباح غد الخميس الموافق 18 أغسطس 2022 تحت إشراف سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتقدم القافلة خدماتها من خلال الكشف الطبي المجاني بعيادات الباطنة ، الأطفال ، النساء والتوليد ، المخ والأعصاب ، الأنف والأذن والحنجرة، الجلدية، الرمد، العظام، الأسنان بالتعاون مع كلية الطب و كلية طب الأسنان، إلى جانب صرف الأدوية والعلاج مجاناً من خلال صيدلية القافلة ، كما تقدم القافلة خدماتها في مجال محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس ، هذا إلى جانب تقديم عدد من حملات التوعية للمترددين على القافلة .

تأتي قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة استمرارً لسلسلة القوافل التنموية التي تطلقها الجامعة في شتى ربوع الجمهورية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.