جامعة أسوان تنظم رحلات لتعريف الطلاب بمعالم مصر السياحية

أسوان- صلاح المسن

تنظم جامعة أسوان، رحلات توعوية لتعريف الطلاب بمعالم مصر السياحية، وانطلقت اولي أفواج الرحلات الطلابية إلي مدينة دهب وشرم الشيخ، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئوون التعليم والطلاب، وإشراف حاتم يسري مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب المركزية، بالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة أسوان بقيادة الطالب منصور المغازي رئيس اتحاد الطلاب.

وقال الدكتور لؤي سعد الدين في "تصريحات صحفية"، إنه تنظم الإدارة العامة لرعاية الطلاب المركزية هذه الرحالات التعريفية، وذلك بهدف تعريف الطلاب بمعالم مصر السياحية والأثرية وتعزيز الأجواء الاجتماعية والترفيهة ورفع الروح المعنوية لدى طلاب الجامعة، كما اطمئن الدكتور لؤي سعد الدين علي الطلاب والتواجد معهم حتي ميعاد التحرك وتلبية جميع طلباتهم حرصا علي سلامتهم.

وتضم الرحلة أنشطة مختلفة بالزيارة لعدة أماكن منها "محمية الثري بولز والبلو هول وسهرة بدوي وسط الصحراء وجبل الطويلات ورحلة السفاري وممارسة الرياضات المائية (الغطس والسنوركلينج) وجولات حره وذلك من أجل تعريف الطلاب بالأماكن السياحية والأثرية لمعرفة الوجهة الحضارية لمصرنا الحبيبة.