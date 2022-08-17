تواصل ندوات الصحة والأوقاف لتثقيف الأطفال بمساجد شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

عقدت مديرية الصحة ومديرية الأوقاف بشمال سيناء سلسلة ندوات توعوية وتثقيفية للأطفال بالمساجد تحت عنوات "جيل بكره يكبر بصحة" ضمن البرنامج الصيفي للأطفال التابع لوزارة الأوقاف.

قال الدكتور حاسم حمدي مدير عام التثقيف والإعلام بصحة شمال سيناء، أنه تتواصل ندوات "التعليم الصحي" بالبرنامج الصيفي للأطفال بمساجد المحافظة تحت شعار "جيل بكرة يكبر بصحة" بتكليف من الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة والدكتور أسامة سالم مدير الطب الوقائى. وخلالل هذه الندوات استعرض فتحى عثمان مسؤل التثقيف والإعلام الصحى بحضور فضيلة الشيخ إمام و خطيب مسجد الرحمن، أهمية النظافة الشخصية في الوقاية من الأمراض والحد من انتشارها كذلك أهمية الاغتسال بالماء النقي والصابون والليف الطري لإزالة العرق والمواد الدهنية والغبار من الجلد، وأكدوا على نظافة الأيدي قبل الأكل وبعده وبعد قضاء الحاجة وكلما اتسخت الأيدي وكذلك قص الأظافر ومراعاة عدم اللعب بالأصابع وعدم وضعها بالفم والأنف وأهمية نظافة الوجه والعينين لحمايتها من وقوف الذباب عليها ونقل الأمراض والمحافظة على نظافة الفم والأسنان باستعمال الفرشاة والمعجون لحمايتها من التسوس الناتج عن تخمر بقايا الطعام بالفم.