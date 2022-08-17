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تنسيق الجامعات 2022.. إعلان نتيجة المرحلة الأولى ظهر اليوم

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 09:25 ص
تنسيق الجامعات 2022.. إعلان نتيجة المرحلة الأولى ظهر اليوم د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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يعقد اليوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور السيد عطا رئيس قطاع التعليم المشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي،  وذلك بمجمع التعليم الخاص، بالقاهرة الجديدة.

وكان موقع التنسيق الإلكترونى أغلق باب تسجيل وتعديل الرغبات أمام الطلاب فى تمام الساعة السابعة من مساء أمس الثلاثاء، وذلك بعد أن تم فتح باب التسجيل منذ يوم الخميس 11 أغسطس، حيث انطلاق أعمال تنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر لطلاب شعبة علمى علوم بإجمالى عدد الطلاب 22475.
 
وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية فى المرحلة الأولى للتنسيق 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر بإجمالى عدد الطلاب 15220، أما بالنسبة للشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر بإجمالى عدد الطلاب 80063، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بجميع الشعب 117758 طالبا.

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