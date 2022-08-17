اليوم السابع
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تمريض الإسكندرية: تخصيص يوم لعقد اختبارات قدرات للطلاب المحولين 29 أغسطس

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 04:03 م
تمريض الإسكندرية: تخصيص يوم لعقد اختبارات قدرات للطلاب المحولين 29 أغسطس تمريض الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلنت كلية التمريض جامعة الإسكندرية،  تخصيص يوم الإثنين 29 أغسطس الجارى لعقد اختبار القدرات للطلاب المحولين من الكليات غير المناظرة التابعة لجامعة الإسكندرية للكلية والمعهد الفنى للتمريض- للعام الجامعى 2022 /2023.

وتُعقد الإختبارات للطلاب المحولين بكلية التمريض الإسكندرية على أن يستوفى المتقدم الشروط المؤهلة للقبول بالكلية على النحو التالى:- 
 
1- الحصول على الثانوية العامة العام الدراسى 2021/2022 بالحد الأدنى للمجموع الذى قبلته الكلية او المعهد فى نفس العام، على أن يقوم الطالب الراغب فى التحويل بعمل الأتى قبل موعد الاختبار:- 
التقدم بطلب تحويل للكلية لقسم شئون الطلاب مع تقديم كافة الأوراق المطلوبة ( صورة طبق الاصل من شهادة الثانوية العامة– بيان حالة من الكلية – طلب تحويل من شئون الطلاب).
 
2- دفع الرسوم الخاصة باختبار القدرات بمنافذ الدفع الإلكترونية التالية ( فورى – ممكن – امان – وغيرها ) مع إحضار إيصال الدفع.
 
3- التوجه للكلية فى الموعد المحدد المنعقد الساعة الثامنة صباحا لإختبار القدرات.

 


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