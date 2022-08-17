تمريض الإسكندرية: تخصيص يوم لعقد اختبارات قدرات للطلاب المحولين 29 أغسطس

وتُعقد الإختبارات للطلاب المحولين بكلية التمريض الإسكندرية على أن يستوفى المتقدم الشروط المؤهلة للقبول بالكلية على النحو التالى:-

1- الحصول على الثانوية العامة العام الدراسى 2021/2022 بالحد الأدنى للمجموع الذى قبلته الكلية او المعهد فى نفس العام، على أن يقوم الطالب الراغب فى التحويل بعمل الأتى قبل موعد الاختبار:-

التقدم بطلب تحويل للكلية لقسم شئون الطلاب مع تقديم كافة الأوراق المطلوبة ( صورة طبق الاصل من شهادة الثانوية العامة– بيان حالة من الكلية – طلب تحويل من شئون الطلاب).

2- دفع الرسوم الخاصة باختبار القدرات بمنافذ الدفع الإلكترونية التالية ( فورى – ممكن – امان – وغيرها ) مع إحضار إيصال الدفع.

3- التوجه للكلية فى الموعد المحدد المنعقد الساعة الثامنة صباحا لإختبار القدرات.