اليوم السابع
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تكليف الدكتور محمد سمير قائما باعمال مدير المستشفى التعليمي العالمي بالجامعة

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 09:22 م
تكليف الدكتور محمد سمير قائما باعمال مدير المستشفى التعليمي العالمي بالجامعة الدكتور محمد سمير
الغربية مصطفى عادل

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وافق الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا على الترشيح الصادر من الدكتور محمد حنتيرة، القائم بعمل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية باختيار الدكتور محمد سمير الأستاذ المساعد بقسم التخدير والعناية المركزة الجراحية، قائما بأعمال مدير المستشفى التعليمي العالمي لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من 17 أغسطس الجاري.
 
حصل الدكتور محمد سمير على بكالوريوس الطب والجراحة عام 2000 من جامعة طنطا بتقدير جيد جدا، وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في التخدير والعناية المركزة الجراحية عامي 2005 و 2011 من جامعة طنطا، وعين في وظيفة معيد عام 2005، ومدرس مساعد عام 2005، ومدرس عام 2011، وأستاذ مساعد عام 2019.
 
وشغل الدكتور محمد سمير، العديد من الوظائف الإدارية في مستشفيات الجامعة، حيث تولى منصب مدير مستشفى العزل بمركز الطب النفسي ونائبا لمدير مستشفى الجراحات الجديدة.
 
 
 

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