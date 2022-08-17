اليوم السابع
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تفريغ 3840 طن حديد على متن سفينتين بموانئ بورسعيد

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 01:34 م
تفريغ 3840 طن حديد على متن سفينتين بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء،  في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة  NURI SONAY وجنسيتها بنما  ويبلغ طولها 143 متر والغاطس 6.4 متر، وذلك لتفريغ 1852 طن حديد  بالميناء .

كما استقبل الميناء السفينة  SAROS B التى ترفع علم بنما ويبلغ طولها 111متر والغاطس 6 متر وذلك لتفريغ 1988 طن حديد بالميناء.

وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 34 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات وخروج 7 سفن  ومتواجد على الأرصفة 6 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين  .

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وسفينتين   بضائع عامة وخروج سفينتين حاويات  ومتواجد على الأرصفة  سفينتين حاويات و 4 سفن بضائع عامة  .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .

 


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