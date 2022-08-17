تفاصيل خطة تجميل طريق المراسى السياحى بمدخل الأقصر الجنوبى.. إنفوجراف

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، عن إستمرار المجهودات والعمل لتهيئة وتطوير المسارات السياحية والمرورية لخدمة حركة السير والنقل بالمحافظة، ومع إنشاء أكبر محور مروري في محافظة الأقصر وهو محور شمال الأقصر لربط الشرق بالغرب، فقد أنهت محافظة الأقصر أعمال توسعة وازدواج طريق المراسي، أحد أهم المسارات السياحية بالمحافظة من 6 إلى 12 متر بعرض 3 حارات بدلاً من حارتين، مع رصف وتشجير وإضاءة الطريق ليصبح رحباً فسيحاً متسعاً بمرور عدد كبير من السيارات.

وأكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أن الطريق الذي يصل طوله إلى نحو 3600 متر، تمت أعمال توسعته في وقت قياسي خلال 6 شهور، كما تمت أعمال تبطين الترعة الموازية للطريق بما يحقق السيولة المرورية لجميع الحافلات السياحية ذهابا واياباً من الشرق إلى الغرب والعكس.

وأعد المركز الإعلامي بديوان محافظة الأقصر، إنفوجراف يشمل تفاصيل العمل فى طريق المسار السياحى جنوب الأقصر، حيث أن استكمال خطة تطوير ورفع كفاءة طريق المسار السياحي يشمل تزيين وتجميل مدخل الأقصر الجنوبي ومنطقة أسفل كوبري البغدادي بشكل يليق بتاريخ وحضارة الأقصر.

وأكد المركز الإعلامى بالأقصر، أنه تم العمل فى المسار السياحى بإشراف المهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالمحافظة، حيث أن أعمال تطوير الطريق وتوسعته تضمنت كشط الأسفلت حتى طبقة الأساس وتجديد التربة، ورصف الطريق وتركيب وطلاء البلدورات والتشجير طبقاً للمواصفات القياسية بما يتماشى مع أهمية طريق المسار السياحي وتزويد إنارة الطريق.