تفاصيل الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية فى بنى سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف سير العمل فى الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، والتى بدأت فى الرابع عشر من شهر يوليو الماضى، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، وتنفذها مديرية الطب البيطرى لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال اطلاعه على التقرير اليومى، الذى يعده مدير عام المديرية د. محمد جلال، وتضمن الإشارة إلى أن العدد الإجمالى للحيوانات التى تم تحصينها، قد وصل إلى 83 ألف و385 رأسا من الماشية بواقع 74 ألف و11 رأسا من الأبقار و8365 من الجاموس و1009 من الأغنام و الماعز، وذلك فى الفترة من 14 يوليو 2022 حتى 15 أغسطس الجارى، فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى مراكز المحافظة.

وكان المحافظ قد أصدر توجيهاته لرؤساء المدن والقرى بالتنسيق والتواصل مع مسؤولى قطاع الطب البيطري وتقديم التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة، لتحقيق المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

ويذكر أن مديرية الطب البيطري قد أتمت استعداداتها مبكراً قبل انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة،خاصة فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية،والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات،والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.