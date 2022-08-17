تعرف على طرق اختبار عداد الكهرباء للتأكد من سلامة الفواتير.. قبل فاتورة أغسطس

كتبت رحمة رمضان

أيام قليلة وتصدر شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية فاتورة شهر سبتمبر التى تعبر عن استهلاك شهر أغسطس، والتى تعتبر الأعلى قيمة خلال أشهر الصيف، وينصح "اليوم السابع" قراءه بضرورة التأكد من صحة فاتورة استهلاك الكهرباء قبل سدادها لضمان صحتها وسداد قيمة الاستهلاك الفعلى فقط، ومن بين طرق التأكد من صحة الفاتورة هو التأكد من سلامة عداد الكهرباء لضمان إصدار فاتورة سليمة، وفيما يلى بعض خطوات التأكد من سلامة عداد الكهرباء:

1) افصل كل أجهزة المنزل من خلال نزع الفيش وليس مفاتيح اللوحة.

2) سجل قراءة العداد عند الفصل.

3) سجل قراءة العداد بعد مرور 15 دقيقة من الفصل.

4) وإذا كانت القراءة ثابتة فهذا يعنى أن العداد سليم، وإذا تغيرت القراءة ينصح بالتوجه لشركة الكهرباء لطلب فحص العداد معمليًا.

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أن الوزارة حريصة على توعية المواطنين بطرق التأكد من صحة فاتورة الاستهلاك الشهرية قبل سدادها، لضمان الحصول على مستحقات الدولة فقط، مؤكدا أن المواطن يجب أن يقارن بين قيمة الفاتورة وبين القراءة الموجودة بالعداد قبل السداد.