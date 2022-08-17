تعرف على ألوان الزى المدرسى بمراحل الدراسة بالجيزة

كتب سيد الخلفاوى

تستعد مديرية تعليم الجيزة ، للعام الدراسى الجديد، بعدة إجراءات على رأسها تحديد الزى المدرسى، على أن يكون الزى موحد لكل مرحلة تعليمية.

وخلال النقاط التالية نعرض ألوان الزى المدرسى للمراحل التعليمية بالجيزة...

- عدم إجبار ولى الأمر على شراء الزى من المدرسة.

- لا تقل نسبة القطن فيها عن 65 %ودرجة ثبات الصبغة عالية.

- مرحلة رياض الأطفال ( تيشرت بكم أحمر + بنطلون كحلى)

- مرحلة الابتدائية ( تيشرت أصفر بكم + بنطلون كحلى)

- مرحلة الإعدادية ( تيشرت وردى بكم + بنطلون كحلى)

- مرحلة الثانوية ( تيشرت لبنى بكم + بنطلون كحلى)