اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 أغسطس 2022 12:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على ألوان الزى المدرسى بمراحل الدراسة بالجيزة

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 11:58 ص
تعرف على ألوان الزى المدرسى بمراحل الدراسة بالجيزة وزارة التربية والتعليم -أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستعد مديرية تعليم الجيزة، للعام الدراسى الجديد، بعدة إجراءات على رأسها تحديد الزى المدرسى، على أن يكون الزى موحد لكل مرحلة تعليمية.
 
وخلال النقاط التالية نعرض ألوان الزى المدرسى للمراحل التعليمية بالجيزة...
 
- عدم إجبار ولى الأمر على شراء الزى من المدرسة. 
- لا تقل نسبة القطن فيها عن 65 %ودرجة ثبات الصبغة عالية. 
- مرحلة رياض الأطفال ( تيشرت بكم أحمر + بنطلون كحلى)
- مرحلة الابتدائية ( تيشرت أصفر بكم + بنطلون كحلى)
- مرحلة الإعدادية ( تيشرت وردى بكم + بنطلون كحلى)
- مرحلة الثانوية ( تيشرت لبنى بكم + بنطلون كحلى)

الزي المدرسي

الزي المدرسي بالجيزة

الوان الزي المدرسي

تعليم الجيزة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة